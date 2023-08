Chinese vastgoedgigant Evergrande vraagt faillissement aan in VS

In de zomer is het buffelen voor Andries, die in Oostenrijk een camping heeft: ‘Overbelas­ting, maar horeca blijft leuk’

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet, luidt een bekend gezegde. Dat geldt soms ook voor vakantievierende landgenoten, zo blijkt uit de campings die we bezoeken in deze zomerserie. In deze aflevering Camping Alpenferienpark in het zuiden van Oostenrijk, dat vakantiegangers uit heel Europa trekt. Ook veel Nederlanders vinden er rust. ,,Het mooist is als de kinderen vriendjes uit andere landen maken.’’