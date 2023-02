CNV: Zieke werknemer voelt steeds meer druk van de baas

Dat blijkt uit een enquête die vakbond CNV onder 2600 van haar leden heeft gehouden. De uitkomst was gelijk in alle sectoren van de arbeidsmarkt, zoals zorg, onderwijs en vervoer. De enquête komt een dag nadat het kabinet waarschuwde dat de krapte op de arbeidsmarkt ‘een structureel probleem zal blijven’.

De werknemers gaven aan dat hun baas druk uitoefent door al na een paar dagen ziekte te bellen om te vragen ‘wanneer iemand weer komt’. ,,Bellen is prima, maar de vraag is dan hoe het met iemand gaat, niet wanneer hij of zij weer komt. En we zien dat werkgevers steeds sneller bellen”, stelt een CNV-woordvoerder. Ook laat een kwart van de werkgevers externe bureaus, zoals een reïntegratiebureau, bellen als de ziekte langer duurt.

Schadelijk gedrag

,,We snappen dat werkgevers door de krappe arbeidsmarkt omhoog zitten, maar dit is schadelijk gedrag. Forceren leidt ertoe dat mensen op termijn juist langdurig kunnen uitvallen, zeker in een tijd waarin veel psychisch verzuim is", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Uit de vakbondspeiling blijkt dat de helft van de werknemers zich bezwaard voelt als hij of zij zich ziek meldt. Ze beseffen zich dan dat hun baas toch al krap in de mensen zit. Iets meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) werkt door als ze zich eigenlijk ziek voelen en 22 procent van de mensen meldt zich eerder beter dan een paar jaar geleden. ,,Als je ziek bent, meldt je dan ook echt een paar dagen ziek, dat voorkomt langdurig verzuim", stelt de vakbond.

Uit de enquête blijkt dus ook dat driekwart van de werknemers zich niet onder druk voelt gezet om weer snel te komen werken. Ruim zeventig procent zegt ook dat een bellende baas geen enkel effect zou hebben op de duur van hun ziekmelding. Door de krapte op de arbeidsmarkt zit de werknemer tegelijk in een goede positie, zijn werkgever zal hem graag willen houden.

CNV stelt dat er vooral meer aandacht voor ziektepreventie moet komen. Fortuin: ,,Werkgevers zijn nu vooral bezig met het forceren van zieke werknemers om weer te komen. Maar in een tijd dat stress ziekteoorzaak nummer 1 is, zouden werkgevers vooral moeten investeren in het verminderen van de werkdruk.”

Minder werkenden, tekort blijft

Vrijdag kwam het kabinet ook met een waarschuwing. Volgens minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal het tekort aan werknemers in onder meer de zorg, onderwijs en techniek ‘structureel blijven'. ,,Er zijn in de toekomst minder werkenden. Daar is geen simpele oplossing voor. We zullen moeten accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan.’’ De minister stelt dat ‘we allemaal last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt’. ,,Er zijn gewoon niet genoeg mensen om zonnepanelen te leggen of warmtepomp te installeren.

