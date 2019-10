Computer- en printerreus HP schrapt 9000 banen

Topman ontslagen na seksuele ‘grap’ met banaan tijdens teameten­tje

3 oktober Een topman van een bedrijf uit Beesd is onlangs ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover een ondergeschikte medewerker. Tijdens een teametentje in Utrecht sommeerde hij de vrouw een gebakken banaan op suggestieve wijze in haar mond te nemen en maande hij collega’s het voorval te filmen.