Constantijn: Meer start-ups moeten de stap hogerop kunnen maken

Mona Keijzer (CDA, demissionair staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) wil eerst een misverstand uit de weg ruimen. Of noem het liever het wegpoetsen van een cliché. ,,We hebben de neiging een start-up te associëren met een kekke twintiger met baardje en staartje die met een latte door de stad loopt en een vaag eenmansbedrijfje bestiert. Dat beeld klopt niet. Met name startende techbedrijven houden zich met zoveel verschillende en belangrijke ontwikkelingen bezig. Denk aan onderzoek naar ziekten en medicijnen. Of de toepasbaarheid van waterstof. Ze passen sleuteltechnologieën toe, zoals kunstmatige intelligentie, en verbeteren daarmee bijvoorbeeld de gezondheidszorg.’’