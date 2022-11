Constantijn van Oranje: techland Nederland dreigt boot te missen als regels niet worden aangepast

Meubelweb­shop Made.com failliet, Next neemt merkrech­ten over

De Britse interieurwebshop Made.com is failliet. Het bedrijf had al een tijd last van tegenvallende verkoop. Met het faillissement raken vijfhonderd mensen hun baan kwijt. Mode- en meubelzaak Next neemt het intellectueel eigendom van de meubelretailer over, na overleg met curatoren.

9 november