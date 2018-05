Consumenten sluiten vaker lening voor verbouwing huis

Volgens een inventarisatie is het aantal verbouwingsaanvragen in de eerste drie maanden toegenomen met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het gemiddelde gewenste leenbedrag voor een verbouwingslening bedraagt inmiddels 14.976 euro.

Het leenbedrag komt overigens wel wat lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen lag het gewenste leenbedrag op 16.364 euro. Geldshop vermoedt dat dit te maken heeft met de inbreng van huurders. ,,Het lijkt erop dat zij kiezen voor de wat kleinere verbouwingen in hun huurwoning.''

Alleenstaanden

Volgens de inventarisatie zijn verbouwingsleningen vooral in trek bij alleenstaanden. Zijn zijn goed voor 46 procent van alle aanvragen. Ook samenwonenden dienen vaak (26 procent) een kredietverzoek in voor de verbouwing. Samenwonenden met kinderen (19 procent) en alleenstaanden met kinderen (9 procent) lenen beduidend minder vaak voor een verbouwing.

Opvallend is dat er vooral in Zeeland flink verbouwd wordt. Daar steeg het aantal aanvragen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017 met 41 procent. Ook in Overijssel (29 procent), Noord-Brabant (26 procent) en Gelderland (23 procent) was er sprake van een significante stijging.