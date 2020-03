Consumentenbond dreigt Yarden met rechtszaak om aanpassing uitvaartpolis

Het bedrag dat klanten nog vergoed krijgen, is sinds begin dit jaar gemaximeerd. Gaan de kosten van bijvoorbeeld de crematie, kist of cake omhoog, dan moet de verzekerde dat verschil zelf bijleggen. Om die aanpassing door te voeren, heeft Yarden een beroep gedaan op de zogeheten en-bloc clausule.

Die clausule geeft een verzekeringsmaatschappij het recht om, onder bepaalde omstandigheden, eenzijdig de voorwaarden te wijzigen. Oftewel in dit geval de pakketten om te zetten naar zogeheten sommenpolissen, waarbij nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd krijgen dat ze vrij kunnen besteden. De Consumentenbond heeft zijn twijfels of dit rechtmatig is geweest. ,,Dat mag alleen als de (financiële) nood heel hoog is en er geen andere mogelijkheden zijn", reageert Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.