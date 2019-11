Consumentenbond in zee met energieleverancier die dikke onvoldoende scoort in eigen ranking

Budget Energie won op 22 oktober de veiling voor contracten van 1 jaar van het Energiecollectief van de Consumentenbond. Dat gaat uit van het principe dat hoe meer mensen meedoen, hoe aantrekkelijker het voor energiemaatschappijen is om deze groep nieuwe klanten voor zich te winnen.



De veiling voor contracten van 3 jaar is gewonnen door Greenchoice. Die leverancier scoort wel goed in de Stroomranking: een 9,1. Per Energiecollectief stappen volgens de Consumentenbond gemiddeld dik 14.000 huishoudens naar een andere aanbieder over. Voor de huidige ronde staat het aantal geïnteresseerden op ruim 60.000. Dat levert niet alleen de deelnemers een voordeel op: de Consumentenbond ontvangt per overstapper 46 tot 50 euro van de winnende leverancier.



Een goede score in de Stroomranking is geen selectiecriterium voor energieleveranciers om mee te mogen dingen naar de tienduizenden klanten die meedoen aan het Energiecollectief, zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond in een reactie. ,,We eisen wel dat ze groene stroom leveren, maar kijken niet naar de duurzaamheid van het bedrijf. Ons Energiecollectief richt zich vooral op prijs, op de beste aanbieding voor consumenten. Wij zien het als onze rol om dingen te onderzoeken en consumenten te informeren. We zeggen niet: je moet duurzame energie kiezen. Die beslissing laten we aan consumenten over.’’