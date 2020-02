Consumentenbond: Veel onveilige spullen bij webwinkels AliExpress en Wish

Daarnaast troffen de onderzoekers in veel producten schadelijke stoffen aan. 7 van de 11 tandenbleekmiddelen bevatten bijvoorbeeld meer waterstofperoxide dan toegestaan, in een enkel geval zelfs 70 procent meer. Een deel van het speelgoed bevatte 200 keer de toegestane hoeveelheid weekmakers. En in 5 van de 7 sieraden blijken te veel zware metalen te zitten, zoals cadmium of lood. Eén armband bevatte zelfs 38 procent cadmium. Dat is 4000 keer meer dan is toegestaan. En in een ring zat 344 keer zoveel nikkel als wettelijk mag.



De Consumentenbond reageert geschokt op de uitkomsten. Twee derde van de onderzochte producten zou volgens de consumentenorganisatie niet in de winkel mogen liggen. ,,Consumenten realiseren zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.



De Europese Unie werkt aan regels die de rechten van consumenten beter moeten beschermen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft onlangs ook een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad (SER) om raad gevraagd om dit probleem aan te pakken.



Maar die toekomstige regels zullen maar gedeeltelijk een oplossing voor het probleem zijn, denkt de Consumentenbond. Molenaar: ,,Er zijn simpelweg geen sluitende methoden om te voorkomen dat er onveilige producten ons land binnenkomen. Goed dus om je dat te realiseren als je online buiten de EU shopt.”