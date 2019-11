Consumentenbond: Voer verbod op negatieve spaarrente in

Zelfs een paraceta­mol­le­tje kun je maar beter niet in het buitenland bestellen

8:00 We doen massaal inkopen bij webshops buiten de Europese Unie, maar 72 procent van de mensen weet niet welke douaneregels er gelden en worden vaker geconfronteerd met extra kosten of inname van hun bestelling. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van de Nederlandse douane.