CoolCat maakt rentree (maar dit keer zonder winkels)

CoolCat is terug. Op 1 oktober gaat de modezaak verder als webshop voor kinderkleding. ,,We zijn een soort start-up. Snel en flexibel.”

Na de val en doorstart van CoolCat bleef het even stil, maar modekoning Roland Kahn is back. ,,Ik voel mij als een tiener, maar met de ervaring van een volwassen man.” De 67-jarige Amsterdammer, geboren in een Joodse textielfamilie, is in voor een nieuw avontuur: CoolCat 2.0.

Het modebedrijf richt zich voortaan op online verkoop van kinderkleding voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Bij wijze van proef wordt vanaf 1 november kleding verkocht bij één filiaal van America Today in Alkmaar. Maar fysieke winkels komen er niet meer, althans voorlopig niet.

De winkels van CoolCat die nog open zijn, zullen ergens deze maand de deuren sluiten, vertelt Kahn. Pijnlijk is het faillissement wel geweest voor de flamboyante zakenman, die ook ketens als America Today, MS Mode en Sapph oprichtte.

Voor Kahn was CoolCat nooit ‘gewoon een winkel’. ,,Het was mijn eerste kindje, het was er eerder dan mijn kinderen. Op 1 november is het precies 40 jaar geleden dat mijn ex-vrouw en ik onze eerste winkel openden.”

De herstart van CoolCat voelt voor hem als ‘het reanimeren van dat kindje’. Nu slaagt een reanimatiepoging niet altijd maar de ondernemer heeft het volste vertrouwen in een goede afloop. Saillant is wel: CoolCat werd overgenomen door Retail Beheer, waar America Today onder valt en dat is voor een aanzienlijk deel in handen van de familie Kahn.

Zijn drie kinderen, tweeling Joshua en Jonathan (35) en dochter Joëlle (27), hebben er de leiding. Kahn zegt alleen actief te zijn als adviseur, maar voor een adviseur doet hij opvallend veel. Zo vertelt hij dat elk kledingstuk uit de nieuwe collectie door zijn handen is gegaan. ,,De kleding moet stoer zijn, maar niet ordinair of plat. Het luistert allemaal heel nauw.”

Wat is het verschil met het ‘oude’ CoolCat?

We doen nu alleen nog kinderkleding. Dat heeft het altijd goed gedaan, ook toen het minder ging. Als je een groot bedrijf hebt, dan bouw je een berg kosten op. Er ontstaat bureaucreatie. Nu hebben we een heel klein team en geen winkels. Zo houden we de kosten laag. Het voelt als een start-up, we zijn flexibel en snel. Als we nu met online een kwart van de omzet van het verleden behalen, dan zijn we al winstgevend.

Retaildeskundigen zeggen dat het misging omdat u te lang vasthield aan winkels en te weinig investeerde in online?

Dat is zeer waar. Ik heb online onderschat. Bovendien was ik zo’n ondernemer die dacht dat je alleen kon bestaan als je winst maakte. Maar dat oude economisch principe is dood. Kijk naar snelgroeiende bedrijven. Zij groeien door marktaandeel te pakken en aandeelhouders blijven er gewoon geld insteken, ook al wordt er geen winst gemaakt.

Er wordt ook wel gezegd dat u met een slimme truc uw bedrijf aan u kinderen gegeven heeft, waardoor u in één klap af was van hoge personeelskosten en huurcontracten.

Dat is pure bullshit. Ik heb forse verliezen geleden.

Waar is het dan misgegaan?

De afgelopen 1,5 jaar ben ik druk geweest met mijn gezondheid. Ik was veel op afstand en had te weinig focus op retail. Ik vertrouwde het werk toe aan mensen die het niet bleken te kunnen en daarnaast met lastige marktomstandigheden te maken hadden.

U doelt op een extreem warme zomer van 2018?

Het zomerse weer en de zachte winter gaven het zetje maar er speelden meer zaken. Een desastreus parkeerbeleid, overbewinkeling en vergeet de categorykillers niet. Ik bedoel daarmee winkels als Primark. Ze zijn door de vastgoed binnengehaald als het paard van Troje. De winkels verkopen met extreem lage marges troep. En sommige hebben ondertussen hun mond vol over duurzaamheid.

En CoolCat is wél duurzaam?

We verkopen hoogwaardige kwaliteit en echte merken.

Wanneer komt het moment dat u zich echt terugtrekt en het aan de kinderen overlaat?

Dat moment gaat echt komen. Ik treed per 1 januari 2021 af als voorzitter van de groep. Ik ben dan 68,5 jaar. Dan wordt het ook wel tijd om over te dragen.

Welke les geeft u dan mee aan uw kinderen?

Meerdere lessen maar misschien is de belangrijkste wel: blijf goed kijken, corrigeer als je dingen ziet, blijf doorgaan. En vooral: blijf flexibel.

Is er kans dat er toch nog fysieke winkels komen?