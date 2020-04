Coronacrisis? Bloemist zit op rozen: ‘alle records worden gebroken’

Zomervakan­tie? ‘Het is afwachten, afwachten en nog eens afwachten’

14 april We staan bekend als een reislustig volkje, maar deze zomer houdt het coronavirus ons gedwongen thuis. Zes op de tien Nederlanders heeft zijn zomervakantieplannen al in de ijskast gezet. Bijna de helft van de Nederlanders twijfelt of hij nog op vakantie gaat dit jaar, zo blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau NBTC-NIPO Research.