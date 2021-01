‘Coronavoucher verloopt niet na een jaar’

,,De vouchers zijn aan reizigers aangeboden omdat de reis werd geannuleerd door de reisorganisatie. In die situatie behouden consumenten recht op teruggave van de reissom omdat de dienst – de reis – niet is geleverd’’, aldus Remco Kuilman, initiatiefnemer van het platform. Volgens hem is er geen regelgeving die aan deze vouchers een vervaltermijn van één jaar verbindt. ,,Dat geldt voor vouchers van vliegtickets, pakketreizen én voor vakantieparken en evenementen. We krijgen nu veel berichten van ongeruste consumenten, zij willen voorlopig niet op vakantie en halen die vervaltermijn niet. Maar ze staan juridisch gezien altijd in hun recht, wettelijk gezien kunnen de vouchers niet verlopen.’’

SGR-garantie

De vouchers die vallen onder de garantie van SGR moeten binnen een jaar minus één dag worden uitbetaald als consumenten geen gebruik willen maken van deze vouchers. Na een jaar worden vouchers niet meer gedekt door het SGR-fonds. Als een reisorganisatie failliet gaat en vouchers zijn nog niet uitbetaald, zijn consumenten hun geld kwijt.

Nu de lockdown in veel landen is verlengd, pleit Checkkie.nl voor verlenging van de SGR-garantie. ,,Het mes snijdt dan aan beide kanten. Consumenten hebben de zekerheid dat zij hun geld terugkrijgen en de reisbranche zorgt ervoor dat er geen run komt om de vouchers te gelde te maken”, aldus Kuilman.

Checkkie.nl is een initiatief van Aviclaim in samenwerking met juridisch dienstverlener DAS. Het platform werd afgelopen voorjaar opgericht nadat veel vluchten, vakanties, concerten en evenementen werden geannuleerd door de coronacrisis. ,,Zowel consumenten als bedrijven hebben veel vragen over deze vouchers. 'Moet ik de voucher accepteren? Hoe beheer ik de verschillende vouchers die ik aangeboden heb gekregen?’ We proberen antwoorden te geven op deze vragen.’’

Dat er veel vragen zijn over vouchers blijkt ook uit het aantal reacties dat de Consumentenbond binnenkreeg. In drie weken tijd zijn er ruim 2600 meldingen binnengekomen bij het coronavakantiemeldpunt van de bond. In de meeste gevallen -4 op de 5 meldingen- gaat het om een klacht. De andere reacties zijn complimenten. De meeste klachten gaan over vluchten (1116), gevolgd door pakketreizen (616). Consumenten klagen het minst over accommodaties (394).

De klachten over losse vliegtickets gaan vooral over trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Vooral consumenten die boekten via ticketwebsites zijn de dupe. Travix, het moederbedrijf van Budgetair, Cheaptickets en Vliegwinkel.nl, valt in het bijzonder op met 353 klachten. Hun klanten melden massaal dat zij hun geld of voucher niet of veel te laat ontvangen. Ook de onbereikbaarheid van de ticketwebsites is een groot probleem.

Rechtstreeks boeken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ,,De klachten laten duidelijk zien dat consumenten die rechtstreeks boeken bij een luchtvaartmaatschappij vaker en sneller hun geld of voucher ontvangen. We vermoeden dat airlines eerder hun eigen klanten terugbetalen dan dat ze bemiddelaars compenseren. We gaan hierover in gesprek met de sector en de betrokken toezichthouders.’’

Bij de luchtvaartmaatschappijen valt het grote aantal klachten over Transavia op. Consumenten ergeren zich vooral aan de ruime tijd die Transavia neemt om de reissom terug te betalen. Bij pakketreizen gaan veel klachten over het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld. Vooral het grote aantal klachten over Corendon valt op. Consumenten krijgen bij deze reisaanbieder vaak nul op het rekest als ze hun voucher willen inwisselen voor geld. Maar wettelijk hebben ze daar recht op. De Consumentenbond deelt deze signalen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze sprak Corendon hier al eerder op aan.

Complimenten

Over pakketreizen komen ook veel complimenten binnen. De meesten gaan over de goede bereikbaarheid van de reisaanbieder en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken. Een groot deel van de complimenten gaat over TUI. Al krijgt deze reisorganisatie ook veel klachten, voornamelijk over het niet kunnen inwisselen van een voucher voor geld.

Ook de vakantieparken krijgen heel wat complimenten. Onder andere over terugbetaling van de reissom in plaats van het verstrekken van een voucher.

