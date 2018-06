CPB: Er is geen huizenzeepbel

Volgens Van Geest zijn de huizenprijzen in Randstad fors gestegen, maar kan dat ook te maken hebben met de algemene trend dat mensen naar de stad trekken. Bovendien stijgen de huizenprijzen buiten de Randstad veel minder hard en duidt die ontwikkeling evenmin op een zeepbel.



Ook de president van De Nederlandsche Bank stelt dat de woningmarkt relatief gezond is, mede doordat steeds meer mensen eigen geld inleggen. Hij bracht in herinnering dat eind jaren negentig de kredietverlening voor woningaankopen jaarlijks steeg met 16 procent. Nu is de stijging jaar op jaar slechts 1 procent, aldus Knot.



De enige groep die er op dit moment niet meer aan te pas komt op de woningmarkt, is de groep starters in de grote steden in de Randstad, aldus Knot.