Cryptobeurs Bitvavo garandeert mogelijk verloren 280 miljoen euro, maar toch lopen klanten weg

Oorlog in Oekraïne is een zegen voor geplaagde Duitse wapenfabri­kant

De oorlog in Oekraïne is allesbepalend voor de Duitse wapenleverancier Rheinmetall. Sinds de Russische invasie is de waarde van het aandeel van het bedrijf meer dan verdubbeld, ondanks een slepend dossier over rammelende pantserwagens.

13:00