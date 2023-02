DAF moet dikke kartelrekening betalen: 17,5 miljoen euro voor te duur verkochte trucks in Engeland

Nederlan­der bouwt grootste zonnepark van Europa: ‘Minder grote visuele impact dan windmolens’

De Spaanse zon is voor veel Nederlanders de belangrijkste reden om er jaarlijks de costa’s op te zoeken. Maar diep in het binnenland van Spanje is een uit Nederland afkomstig bedrijf om andere redenen op zoek naar die zon: Soto Solar ontwikkelt er het grootste zonnepark van Europa.

1 februari