Dag Dick Boer, hallo Frans Muller

Tien peperdure droomhuizen Van Trumpiaanse villa tot woonboerderij

17:21 Niet eerder stonden er zoveel huizen van meer dan 1 miljoen euro te koop. Ben jij toevallig net op zoek naar een droomhuis? Of wil je even wegzwijmelen? We hebben er tien geselecteerd. Een aantal van deze villa's is zaterdag tijdens Open Huizendag zelfs te bewonderen.