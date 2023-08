Dat de aanpak van witwassen moet veranderen, is voor de banken duidelijk

Gemiddeld hypotheek­be­drag op hoogste punt sinds april vorig jaar

Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning is in juli met 4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, tot 321.818 euro. Dat is het hoogste niveau sinds april 2022, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Na veertien opeenvolgende maanden van dalingen is sinds vorige maand een kentering te zien, stelt de hypotheekadviseur.