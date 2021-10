Dat Nederland zo graag belastingparadijs uithangt, kost de wereld zo’n 25 miljard

Was het nou echt zo erg wat Wopke Hoekstra deed? Het was een vraag die de gemoederen deze week bezighield. Onderzoeksjournalisten van Investico ontdekten dat de demissionair minister van Financiën had geïnvesteerd in een bedrijf dat gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden, een belastingparadijs. Daarna bleek ook nog dat hij een belegging had gedaan via belastingeiland Guernsey. Maar hij had alles van de hand gedaan voordat hij minister werd.