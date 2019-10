'Databank om mensen met een beperking sneller aan een baan te helpen, werkt niet’

Eind 2016 lanceerde het UWV een nieuw systeem om werkgevers eenvoudig in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. De databank telt inmiddels ruim 157.000 namen, maar van veel mensen ontbreken de noodzakelijke gegevens. Meer dan de helft van de mensen in de database kan zelfs nooit worden gevonden omdat noodzakelijke informatie over hen niet is ingevuld door UWV. Zo is van ruim 42 procent van de mensen niet bekend wat hun opleidingsniveau is. En slechts 8 procent is direct beschikbaar voor werk.