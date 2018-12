De deelscooter rukt op: Felyx snel naar andere steden

In Amsterdam en Rotterdam zie je er inmiddels al honderden rijden: de groene Felyx-scooters. In maart 2019 volgt Den Haag met tweehonderd scooters. En met 50.000 gebruikers is de groene opmars nog lang niet ten einde. De elektrische scooters huur je per minuut met een app op je smartphone, maar vanaf volgend jaar is ook een abonnement in aantocht.

Vorige zomer werd in Amsterdam de eerste elektrische Felyx-scooter op de weg gelaten. In totaal zijn er zo'n honderd te huur in de hoofdstad. Begin oktober dit jaar volgde Rotterdam, met meer dan driehonderd stuks. Het concept is simpel: binnen het servicegebied kun je voor dertig cent per minuut een scooter huren. Met een app op je smartphone start je de rit. Parkeren, en dus de rit stoppen, kan vervolgens overal. Inmiddels maken er zo'n 50.000 mensen regelmatig gebruik van een Felyx-scooter. Hoeveel ritjes een gemiddelde gebruiker per week maakt, wil medeoprichter Quinten Selhorst niet zeggen. ,,Dan is het rekensommetje van ons verdienmodel snel te maken’’, zegt hij. ,,Er zijn mensen die maar een keer per kwartaal een Felyx pakken, maar we hebben ook wekelijkse en zelfs dagelijkse gebruikers.’’

Cijfers delen over zijn start-up doet Selhorst sowieso niet graag. Hoeveel nieuwe gebruikers er per dag bij komen, bijvoorbeeld. ,,Dat is te gevoelig voor concurrentie. We zijn nu alweer in gesprek met nieuwe investeerders om uit te breiden, maar dat doet onze concurrentie ook.’’ Selhorst doelt op andere deelscooter-initiatieven zoals het Franse Cityscoot, dat ook kijkt naar andere Europese landen. Eerder al kreeg Felyx een miljoeneninvestering van onder andere ABN Amro.

Quote Felyx past goed in steden waar veel mensen verblijven binnen een relatief kleine ruimte Quinten Selhorst

Voor Den Haag is er nieuw kapitaal nodig om de tweehonderd, volledig elektrische, scooters te bekostigen. Per stuk kost een volledig elektrische scooter zesduizend euro. Komend voorjaar moeten ze in de hofstad de weg op. Na Den Haag is er nog genoeg ruimte voor expansie, denkt Selhorst. ,,Felyx past goed in steden waar veel mensen verblijven binnen een relatief kleine ruimte. Eindhoven kan bijvoorbeeld een goede volgende stap zijn.’’ In de steden waar Felyx al actief is, ligt volgens hem nog ruimte. ,,In Rotterdam zien we een erg hoog gebruik per scooter. Daar zouden er nog makkelijk meer bij kunnen.’’

Internationaal

Internationaal ziet Selhorst groeikansen. ,,We dromen over de stad van de toekomst. Gericht op openbaar vervoer, met gedeeld vervoer als aanvulling. We zouden dan in de toekomst ook fietsen of zelfs deelauto's kunnen aanbieden.’’ De auto's en fietsen zijn dan nog toekomstmuziek, maar in Nederland kunnen er volgens de Felyx-baas over twee jaar al duizenden scooters rondrijden. ,,Volgend jaar kun je een abonnement op Felyx nemen, wat ons interessanter maakt voor andere doelgroepen.’’ Hoe die abonnementen er precies uitzien en wat het gaat kosten, wil Selhorst nog niet prijsgeven. ,,Mensen willen niet graag nog meer aan vervoer uitgeven, dus we zullen met een concurrerende prijs moeten komen.’’

Ondernemer en start-upcoach Hendrik Halbe ziet potentie in het concept, maar zet zijn vraagtekens bij de toekomst van Felyx. ,,We hebben een aantal logistieke uitdagingen, bijvoorbeeld schaalgrootte en het opladen. Blijft Felix dat met duizenden scooters straks ook nog zelf doen? Of faciliteren ze uiteindelijk laadpalen?’’ Het is eten of gegeten worden, volgens Halbe. ,,Je moet een standaard worden in de markt, zoals Uber dat is voor taxi's en Thuisbezorgd voor bezorgmaaltijden.’’ Maar volgens Selhorst zit het concept juist goed in elkaar. ,,Het opladen is meegenomen in het verdienmodel. Elke leeggereden accu levert ons omzet op.’’

Delen niet alleen voor jongeren

De gemiddelde gebruiker van Felyx is 29 jaar. Halbe denkt dat dat komt omdat de nieuwe generatie meer op het delen zit. ,,Die accepteren dat soort dingen sneller. In principe vind ik dit juist positief, zo gaan jongeren nu minder snel grote financiële verplichtingen aan. Je wordt er flexibeler van.’’ Maar volgens medeoprichter Selhorst wordt de gemiddelde gebruiker ook iedere maand wat ouder.

Naast de e-scooters zijn er andere initiatieven in de deelmarkt actief. Zo werd er over deelfietsen die overal geparkeerd mochten worden, zoveel geklaagd dat Amsterdam ze verbood. Het bedrijf Car2go biedt auto's te huur aan voor 31 cent per minuut. En vorige week kondigde Renault aan in Amsterdam te starten met tweehonderd deelauto’s.