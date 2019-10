De vele gezichten van armoede: ‘Ik woon in mijn stacaravan met 27 konijnen’

AFM krijgt 200 tips over foute beleggin­gen in cryptomun­ten en vreemde valuta

24 oktober De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar tweehonderd meldingen binnengekregen over ‘foute’ aanbieders van beleggingsproducten in cryptomunten en vreemde valuta. Dat meldt de toezichthouder in een nadere toelichting op zijn gisteren verschenen rapportage over meldingen en vragen van consumenten en bedrijven.