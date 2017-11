De zeven valkuilen van de koopjesjager

Waalse ambtenaar doet al 17 jaar niets, en dat voor 2.900 euro per maand

13:22 De 61-jarige Dominique Detry voert, naar eigen zeggen, al jaren geen klap uit. Voor haar nietsnutterij strijkt ze al zeventien jaar lang 2.900 euro per maand op. ,,Daar schaam ik me diep voor’’, zegt de ambtenaar van de Waalse provincie Namen in het programma ‘Het is niet elke dag zondag’ van de Belgische tv-zender RTL TVI. Ze noemt haar relaas een ‘lijdensweg’.