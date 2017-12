'Deel van de restaurants houdt vanavond zijn bezorgers thuis'

'ThyssenKrupp komt met garanties voor banen'

10:31 Staalconcern ThyssenKrupp is over de brug gekomen met baangaranties voor het eigen personeel als de fusie met de Europese activiteiten van Tata Steel een feit is. Volgens Duitse media is het bedrijf bereid verregaande beloftes te doen. Behalve om banen gaat het ook om investeringen.