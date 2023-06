Deel winkels Schiphol doet plastic waterflesjes in de ban

De plastic waterflesjes zijn in de voornamelijk drank- en chocoladewinkels van SAR vanaf nu niet meer te koop, maar op andere plekken na de security nog wel. SAR is naar eigen zeggen de eerste in zijn soort in Europa die deze stap zet. Het initiatief van de winkeluitbater is een samenwerking met Dopper. Die Nederlandse waterflessenmaker is bezig met een breder initiatief om meer watertappunten in het land te krijgen. Ook op Schiphol komt zo’n punt, in Lounge 2. Die gaat volgens het bedrijf onder meer bijhouden hoeveel water er getapt is en hoeveel plastic wegwerpflesjes bespaard zijn.