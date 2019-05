Deurwaarders onder vuur om sluw duperen schuldenaars met extra kosten

,,Ze verliezen het belang van de schuldenaar uit het oog en lijken vooral bezig met de eigen portemonnee’’, zegt directeur Marijke Kapitein van het Bureau Financieel Toezicht. Sinds de zomer van 2016 doet de toezichthouder onderzoek naar wanpraktijken van deurwaarders met de zogeheten ‘incassobonus’ aan opdrachtgevers. Dat is een provisie die deurwaarders betalen aan schuldeisers (zoals een energieleverancier of telecombedrijf, of een partij die schulden bij een tandartsenpraktijk heeft opgekocht), mochten zij extra werk moeten verrichten. Dat extra werk van de deurwaarder kan bijvoorbeeld zijn: het leggen van beslagen of het uitbrengen van een dagvaarding.

Als een deurwaarder beslag legt op iemands salaris, mag hij voor die ambtelijke handeling 122 euro in rekening brengen bij de schuldenaar. Oftewel: de schuldenaar moet naast zijn schuld (en de rente) ook de extra kosten voor die extra handelingen ophoesten. Van dat bedrag schuift de deurwaarder soms tot 40 procent door aan de opdrachtgever. Stel: iemand heeft een schuld van 10.000 euro, dan vangt de schuldeiser dus dat bedrag bovenop de oorspronkelijke schuld (plus rente). Wat de waakhond signaleert: die extra beslagen gebeuren vaker dan noodzakelijk. Volgens Kaptein gebruiken deurwaarders het provisiemodel om schuldeisers aan zich te binden en verdienen zij er ook een leuk extraatje mee. ,,Het is een perverse prikkel en het moet echt stoppen. Dit gaat over de rug van de schuldenaar’’, reageert de toezichthouder.

Omvangrijk

Hoeveel schuldenaren op deze manier zijn gedupeerd en hoeveel kantoren deze praktijk erop nahouden, durft de waakhond niet te zeggen. ,,We hebben de indruk dat het vaak voorkomt, maar het is lastig om dat te onderbouwen met cijfers. Dat is veel uitzoekwerk en onze capaciteit is beperkt. We doen nu vaak gericht onderzoek bij een kantoor’’, reageert de voorzitter.



De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders benadrukt dat dit soort afspraken tussen schuldeisers en deurwaarders wel degelijk zijn toegestaan. Wel zegt de branchevereniging zelf ook van die contracten af te willen en te wachten op nieuwe richtlijnen. ,,We zijn al twee jaar bezig dit soort afspraken te keren. Ze zijn het gevolg van marktwerking. Zolang die regelgeving er nog niet is, vinden we het lastig om daar een gerechtelijk oordeel over te vragen’’, zei voorzitter Wilbert van de Donk in het NOS Radio 1 Journaal.



Onzin, vindt Kaptein. ,,Je moet als branchevereniging optreden en zeggen: dit is niet toegestaan. Daarvoor hoef je niet te wachten op regelgeving.’’ Bij de kwestie die de toezichthouder nu heeft aangebracht bij de tuchtrechter, betaalden de deurwaarders van het kantoor in het jaar 2017/2018 2 miljoen euro aan incassobonussen aan opdrachtgevers. De toezichthouder is van plan om meer zaken voor te leggen aan de tuchtrechter.