'Deutsche Bank wil ingrijpen in top'

VIDEO Het wordt druk in de lucht, maar drones kunnen crashen

20:12 Je boodschappen laten bezorgen per drone of met een onbemande luchttaxi een avondje uit? Het is dichterbij dan je denkt, beweren bezoekers van de Amsterdam Drone Week. Maar accepteren we deze soms lawaaiige toestellen zonder piloot aan boord straks massaal in de lucht? ‘Ze kunnen ook crashen, hè’.