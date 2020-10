Deze herfstvakantie nog last-minute weg? Vakantiehuizen zat in Nederland

Hotels staan leeg, toch krijgt Den Haag er 2600 kamers bij: ‘Groei is goed, maar déze massa...’

3 oktober De gevolgen van de coronacrisis én de enorme groei van het aantal hotelkamers in Den Haag baart menig hoteldirecteur- en eigenaar in de stad zorgen. De komende jaren komen er honderden kamers bij, terwijl er nauwelijks vraag is. ,,Concurrentie is goed, maar deze massa...’’