Deze Nederlandse groothandel komt na een jaar al ruimte te kort en breidt uit met mega-magazijn

In Almelo is daarom een enorme magazijnruimte gehuurd op het XL Businesspark. Dit complex, met een oppervlakte van 36.000 vierkante meter, is nog in aanbouw. Naar verwachting wordt de tweede vestiging van Elektramat in september opgeleverd.

De locatie op het XL Park in Almelo is gekozen vanwege de centrale locatie. Mike van Klaveren, algemeen directeur: „In een snel veranderende e-commerce omgeving waarin we onszelf iedere dag opnieuw moeten uitvinden, staat het toevoegen van waarde voorop. Dit kan alleen als we alles in eigen hand houden. Daar is ruimte voor nodig.”

Huurovereenkomst van 10 jaar

Elektramat wil de logistieke activiteiten tegen het einde van dit jaar onderbrengen in Almelo, waarvoor een huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 10 jaar. Het pand in Almelo is 3,5 keer groter dan de locatie aan de Poolmansweg en biedt meer ruimte voor groei. Tevens voldoet het pand, net zoals het huidige, aan de laatste duurzaamheidseisen.

Elektramat heeft inmiddels meer dan 350 medewerkers en is gespecialiseerd in de verkoop van groepenkasten en laadpalen, zowel aan particulieren als aan professionals. Het bedrijf opereert als webshop met een breed assortiment elektromaterialen en levert alle bestelde producten op een locatie naar keuze af. Het streven van het Enschedese bedrijf is om in 2025 online de zichtbaarste aanbieder van installatiematerialen in Europa te zijn.