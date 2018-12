Deze regels gaan in op 1 januari

Lage btw omhoog

Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent. Daardoor worden de dagelijkse boodschappen circa 2,8 procent duurder, maar ook bijvoorbeeld kraanwater, het openbaar vervoer, een terrasje pakken, een avondje uit en een bezoekje aan de kapper.

Inkomstenbelasting

Door de invoering van het tweeschijvenstelsel en de verhoging van de algemene heffingskorting gaat de inkomstenbelasting voor werkenden omlaag. Dat betekent meer loon én meer koopkracht. Hoeveel precies hangt af van de persoonlijke situatie. Een verhoging van de ouderenkorting zorgt ervoor dat ook gepensioneerden er op vooruit gaan.

Energierekening

De belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit juist omlaag. De totale energierekening stijgt, doordat huishoudens minder korting krijgen op de energiebelasting. Door die wisselende tarieven gaat een gemiddeld gezin in 2019 maar liefst 360 euro meer betalen, zo lieten we eerder zien.

Roken wordt duurder

Roken wordt duurder in 2019. De prijs van een pakje van twintig sigaretten gaat door de accijns- en btw-verhoging per 1 januari 6 cent omhoog. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder. Als staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zijn zin krijgt, kan Nederland weleens tot de top-10 van landen met de duurste sigaretten gaan behoren.

AOW-leeftijd stijgt

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat verder omhoog naar 66 jaar en 4 maanden.

Vaders extra vrij

De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) treedt in werking. Daardoor heeft de partner van de moeder van een pasgeboren baby recht op vijf dagen verlof in plaats van twee. Die vijf vrije dagen worden volledig betaald. Vanaf 2020 krijgen werknemers in het eerste half jaar na de geboorte recht op nog eens vijf weken verlof tegen 70 procent van het loon.

Drugspanden dicht

Burgemeesters kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur. Nu kan dat alleen als er drugs aanwezig zijn.

Voertuiggegevens

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg langs speciale camera's rijden, mogen vier weken worden bewaard. Dat kan helpen ernstige misdrijven op te lossen, zoals plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme.

Affectieschadevergoeding

Naasten van mensen die door bijvoorbeeld een misdrijf, ongeluk of medische blunder zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, krijgen recht op vergoeding van zogenoemde affectieschade. De politiek ging in april, na lang getrouwtrek, akkoord met de regeling. De rechter kan daders straks veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 tot 20.000 euro, afhankelijk van de ernst van het aangedane leed.

Kinderopvang en toeslag

In de kinderopvang mogen medewerkers voortaan nog maar drie kinderen tot 1 jaar oud onder hun hoede hebben. Nu zijn dat er nog vier. Bij de buitenschoolse opvang voor kinderen ouder dan 7 jaar gaat het maximum juist omhoog van tien naar twaalf kinderen.



De kinderopvangtoeslag gaat voor alle ouders omhoog. Kinderdagverblijven verhogen hun prijzen van gemiddeld 7,35 naar 8,02 euro per uur, een verhoging van 11 procent. De maximum-uurprijzen die overheid voor de dagopvang vergoedt, gaan eveneens omhoog naar 8 euro en 2 cent.

Nederland moet gezonder

Hulp voor mensen die een matig gezondheidsrisico lopen door overgewicht komt in het basispakket van de zorgverzekering. Ook kunnen mensen vervoer vergoed krijgen als zij voor een consult of controle naar het ziekenhuis moeten. De overheid sloot deze maand een zogenaamd preventieakkoord, waarmee onder meer overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik wordt aangepakt. Hogere accijnzen op producten moeten Nederland gezonder maken.

Medicijn met én zonder recept