Dezelfde Tesla, maar toch slechter

Aflossingsvrije hypotheek Geld­ver­strek­kers huiverig bij nieuwe hypotheek voor ouderen

Voor 50-plussers is het vaak een hels karwei een nieuwe hypotheek voor het huis te krijgen. Vooral de inkomenstoets bij een nieuwe hypotheek is voor veel ouderen de horde waarover ze struikelen. Banken mogen daarvan afwijken, maar in de praktijk gebeurt dat nog veel te weinig.