Dier gelijk aan plant: vrees om toestaan van dierproeven door Britten

Groot-Brittannië staat van oudsher bekend om vooruitstrevend dierenbeleid. In 1822 voerde het als eerste land ter wereld een dierenwelzijnswet in. ,,Ze hebben nog steeds heel veel dierenorganisaties. In het licht van de geschiedenis is het dan ook heel vreemd. Ik kan er niet bij", zegt Hans Baaij, jurist en voorzitter van stichting Dier & Recht. ,,Het lijkt het begin van een terugtocht naar de 18de eeuw, alsof de hele progressieve geschiedenis wordt genegeerd."



Baaij vraagt zich hardop af waarom die term bewust uit de wet is gehaald: ,,Ik wil niet zeggen dat hun eigen wet slecht is, en het is niet dat ze ineens totaal wetteloos worden. Maar de daad alleen al heeft enorme symboliek." Ook Baaij denkt dat er een verborgen reden achter zit, juist omdat het aanpassen van de wet hem zo onlogisch lijkt. ,,Ik vermoed dat er economische belangen achter zitten. De dierproeven voor farmaceutische en cosmetische producten zijn nu nog strikt, maar dat kan anders. Dit kan misschien het begin zijn."



Advocaat Marco van Duijn van het idealistische advocatenkantoor Utopie denkt er ook het zijne van: ,,Voorstanders van de brexit stellen dat, bevrijd van de 'Brusselse regelzucht', Britse bedrijven een betere concurrentiepositie hebben. Iemand zal hiervoor opdraaien, en dan komen al snel regels die werknemers of dieren beschermen in beeld. De EU-regels hadden nu juist het doel om dergelijke concurrentie en de daarbij horende race to the bottom te voorkomen."