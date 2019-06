Dieven teisteren Nederlandse winkeliers: 1,8 miljard verlies

Nederlandse winkeliers hebben vorig jaar 1,8 miljard euro verloren door diefstal. Daarmee heeft Nederland ná Spanje de hoogste winkelcriminaliteit in West-Europa. Dat blijkt uit de studie Retail Security in Europe die is uitgevoerd door onderzoekers van de Universitá Cattolica del Sacro Cuore uit Milaan. Supermarkten, bouwmarkten en kledingwinkels zijn het populairst bij winkeldieven.

De onderzoeksresultaten worden vandaag gepresenteerd. Opdrachtgever is het internationale bedrijf Checkpoint Systems, wereldleider op het gebied van winkeldiefstalpreventie. De wetenschappers uit Italië ondervroegen retailers uit elf Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Polen, Rusland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden) die samen 24.000 winkels vertegenwoordigen. Ook analyseerden ze de winkeldiefstalcijfers van ruim 3.500 winkels.

,,De verliezen in 2018 zijn enorm hoog. Het bedrag van 1,8 miljard euro is opgebouwd uit winkeldiefstal, fraude door leveranciers en personeel en de schade die met name rondtrekkende bendes veroorzaken. Opgeteld met de investeringen van ruim 600 miljoen euro om winkelcriminaliteit te bestrijden, brengt dat de totale kosten voor de Nederlandse retail op 2,4 miljard, ofwel 1,9 procent van hun jaarlijkse omzet’’, vertelt Pjotr van Wuyckhuyse van Checkpoint Systems.

Goede infrastructuur

De uitstekende infrastructuur in ons land is volgens Van Wuyckhuyse een belangrijke verklaring waarom winkeliers hier zo vaak slachtoffer zijn. ,,Het is makkelijk om in een relatief klein gebied veel te halen en vervolgens snel te vluchten, overal zijn verkeersknooppunten. Zeker voor de mobiele bendes is dat een uitkomst. Zij trekken het hele land door, met alle gevolgen van dien.’’

Ook de zelfscans in supermarkten zorgen volgens Van Wuyckhuyse voor veel inkomstenderving. ,,Er worden controles uitgevoerd, maar het systeem is allesbehalve waterdicht. Dieven maken er in toenemende mate misbruik van, veel boodschappen worden niet afgerekend.’’ Populaire producten om te stelen zijn kaas, vlees, cosmetica, alcohol en chocolade. Ook bouwmarkten en kledingwinkels zijn vaak doelwit.

De consument merkt de gevolgen van de diefstallen in zijn portemonnee. ,,Winkeliers gooien de prijzen omhoog om de kosten te compenseren. Uit het onderzoek blijkt dat winkelcriminaliteit dit jaar elke Nederlander 139 euro kost.’’

Hogere straffen

Politiewoordvoerder Ed Kraszewski beaamt dat met name de rondtrekkende bendes uit Oost-Europa een groot probleem zijn. ,,Samen met Detailhandel Nederland en het Openbaar Ministerie hebben we recent maatregelen genomen om deze georganiseerde misdaad aan te pakken. Zo eist het OM sinds 1 mei hogere straffen tegen internationale criminelen die in groepen naar ons land komen om onder andere winkel- en ladingdiefstallen en woninginbraken te plegen.’’

,,De schade die deze zogeheten mobiele bandieten aanrichten is groot, zowel economisch als emotioneel’’, benadrukt hij. ,,Daarom is het goed dat deze criminelen voortaan onvoorwaardelijke celstraffen krijgen. En als je een tweede keer wordt gepakt, is de kans groot dat je voor een half jaar naar de gevangenis gaat. Wij verwachten dat bendes door deze strengere straffen Nederland eerder links laten liggen.’’

Quote De schade die deze zogeheten mobiele bandieten aanrichten is groot, zowel economisch als emotioneel Ed Kraszewski, woordvoerder politie

De politie heeft volgens Kraszewski geen exacte cijfers over het aantal winkeldiefstallen. ,,Helaas doet niet elke retailer aangifte, het kost ze te veel tijd. Toch is een aangifte essentieel om daders te vervolgen.’’

Simpeler

Bert van Steeg, adjunct-directeur van Detailhandel Nederland, meldt dat het doen van aangifte moet worden versimpeld. ,,Daar wordt gelukkig wel aan gewerkt, want winkeliers moeten zo snel mogelijk online een diefstal kunnen doorgeven. Maar dan zijn we er nog niet, diefstal is echt een groot probleem in onze sector. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ons land erg aantrekkelijk is voor criminelen.’’

Nieuwe technologieën kunnen de winkeliers helpen bij het voorkomen van diefstal. Van Steeg: ,,We delen steeds vaker beelden van dieven en de beveiligingssystemen worden steeds beter.’’ Volgens Van Wuyckhuyse van Checkpoint Systems is er inmiddels een techniek die geprepareerde tassen, vaak gebruikt door rondtrekkende bendes, herkent. ,,Het kan allemaal helpen om de inkomstenderving omlaag te krijgen.’’