Directeur Pensioenfederatie: We hebben nog steeds hele goede pensioenen

Toen Gerard Riemen bijna tien jaar geleden begon als directeur van de belangenvereniging, werd hij de baas van een bedaagde club die vooral met zichzelf bezig was. Nu hij in oktober afscheid neemt, staan de pensioenfondsen midden in een stormachtige discussie over een nieuw stelsel.



Een discussie waar Riemen zelf medeverantwoordelijk voor is. Als ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef hij het Financieel Toetsingskader (FTK), de inmiddels fel bekritiseerde rekenregels waar pensioenfondsen meer last dan plezier van hebben. De rekenregels bepalen hoeveel geld de pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Door de aanhoudende lage rente beginnen die regels steeds meer te knellen.