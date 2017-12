Dirk is back, en niet iedereen is daar blij mee

Ook in Nederland Bedrijfsleven warmt langzaam op voor elektrisch vrachtbeest van Tesla

12 december Bedrijven beginnen langzaam warm te lopen voor de nieuwe elektrische vrachtwagen van Tesla. Vandaag werd bekend dat PepsiCo honderd exemplaren heeft besteld. Dat is de grootste openbaar gemaakte order voor de vorige maand onthulde Tesla Semi tot nu toe. De nieuwe truck gaat naar verwachting pas in 2019 in productie.