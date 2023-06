District in VS eist miljarden van oliebedrijven vanwege extreme hitte in 2021

Kurkdroog in juni, het is vrij zeldzaam volgens de weerman

Dat het momenteel zo kurkdroog is, is volgens weerman Bert Vloet uit Overloon ‘vrij zeldzaam’. ,,Het heeft al vier weken praktisch niet geregend. En dan hebben we ook nog veel uren felle zonneschijn.” Met daarbovenop ook nog eens hoge temperaturen. Met als gevolg dat de verdamping ook hoog is.