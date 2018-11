Dit is volgens de Britten de gevaarlijkste man van Europa

Probeer hem niet op te jagen, het lukt toch niet. Het moment van de brexit (23.00 uur op 29 maart 2019, om precies te zijn) nadert in sneltreinvaart, maar als er één iemand geen haast heeft, dan is het Michel Barnier. Sinds juli 2016 moet hij namens 27 EU-landen zorgen dat het vertrek van die ene andere lidstaat op een ordentelijke manier verloopt. En hij is altijd heel erg duidelijk geweest: ,,Die deadline hebben de Britten aan zichzelf te danken."



Met andere woorden: jullie willen weg, dus kom maar op. Die houding maakt hem niet per se geliefd bij de fanatieke brexiteers aan de andere kant van de Noordzee. In de Britse media is hij al gebombardeerd tot 'volksvijand nummer 1' en de 'gevaarlijkste man van Europa’. Het suggereert dat hij op oorlogspad is, maar Barnier wil daar zelf niets van weten. ,,Mijn baan heeft niets te maken met straffen", zei hij eens. ,,Je zult mij nooit horen spreken over wraak." En: ,,Ik doe mijn werk zonder emotie, op een rationele manier, steeds met de nadruk op feiten en cijfers." Ook: ,,Ik lever geen commentaar, ik oordeel niet. Dat is niet mijn rol."