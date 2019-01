Dit is waarom Xs4all zo geliefd bij het volk is

Het jaar 2018 was nog wel zo fraai geëindigd voor de Xs4all-medewerkers. Met een knalfeest vierden ze vorige maand in Amsterdam de 25ste verjaardag van de internetprovider. Een in de huiskleur geel bestickerde veerpont voer de honderden bezoekers over het IJ naar de feestlocatie bij het NDSM-terrein.



Wat het aanwezige Xs4all-personeel en oud-collega's op dat moment niet weten, is dat er geen volgend jubileum zal volgen. Woensdagmiddag 9 januari plopt een mailtje van de KPN-directie in de mailbox van de medewerkers. Of ze donderdagochtend om 8.00 uur op kantoor willen komen. Alle alarmbellen rinkelen: een bedrijf dat voor de beursopening iets wil melden, dat kan geen goed nieuws zijn.