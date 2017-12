Dit moet je weten over je zorgpolis

blik op de beurs Beurzen over breed front achteruit

12:12 De Europese beurzen gingen woensdag over een breed front achteruit. De negatieve stemming in Azië en New York dreunde daarmee door op de Europese markten. Op het Damrak kregen de bouwers BAM en VolkerWessels rake klappen door een flinke strop bij een project in IJmuiden.