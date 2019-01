Dit willen passagiers op een ultralange vlucht: een hometrainer én een café

De Australische luchtvaartmaatschappij Quantas heeft plannen om een non-stop lijnvlucht te starten van Sydney naar Londen en New York. De vliegtuigmaatschappij vroeg passagiers hoe zij dan het liefst hun tijd doorbrengen op zo'n langeafstandsvlucht. Een van de uitkomsten? Op een hometrainer of roeiapparaat.

Voor de meeste mensen is het een hel: 20 uur aan boord van een toestel, met weinig bewegingsruimte en weinig tot niks te doen. Nu zullen passagiers, zeker die economy class vliegen, vast al blij zijn met wat meer personal space, maar met dat antwoord nam Quantas geen genoegen. De Australische luchtvaartmaatschappij liet een onderzoek naar wat zij kan doen om het ongemak én de verveling tijdens een vlucht te verdrijven.

Het belangrijkste resultaat? Passagiers snakken naar wat beweging en een borrel(hapje). Zo willen passagiers graag een plek aan boord van het toestel waar ze mindfulness kunnen doen of waar virtual reality-entertainment wordt aangeboden. Ook zien ze wel iets in een ruimte voor rek- en stekoefeningen en een kleine fitnessruimte met hometrainers en roeiapparaten. Verder zouden passagiers ook best graag een café willen waar ze (alcoholische en non-alcoholische) drankjes kunnen doen en borrelhapjes kunnen eten.

Betaalbaar

Wat verder op de lijst staan ook werkplekken en een crèche. In een toelichting op de uitkomsten zegt directeur Alison Webster van Quantas: ,,We zullen de komende tijd moeten beslissen waar de meeste vraag naar is. Daarna moeten we het toestel zo inrichten dat de tickets voor onze klanten betaalbaar blijven en dat het voor ons commercieel haalbaar is om hun wensen te vervullen.”

Qantas vliegt al tussen het West-Australische Perth en Londen. Omdat er veel animo voor die 17,5 uur durende vlucht is, gaat Qantas ervan uit dat er ook interesse bestaat in nóg langere vluchten. De Australische maatschappij denkt binnen vijf jaar met de ultralange lijndiensten naar Londen en Sydney te kunnen beginnen. Echter, voordat het zover is, zal de maatschappij eerst nog een keuze maken tussen de aanschaf van de Boeing of Airbus. Daarna moet blijken of die hometrainers en roeiapparaten qua gewicht in het toestel passen.