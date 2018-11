Dit zijn de 20 duurste files van Nederland

Door de gunstige economie staan vrachtwagens steeds langer stil op de snelwegen en worden goederen te laat bezorgd. De economische schade daardoor steeg in 2017 met 100 miljoen euro tot 1,3 miljard euro, een stijging van 3 procent. De filedruk is sinds de economische crisis van 2009 niet zo hoog geweest.



Kostbaarste opstopping is die op de A4 van Burgerveen richting Leiden en het Prins Clausplein bij Den Haag. Kosten bedragen jaarlijks bijna 24 miljoen euro, 4,5 miljoen meer dan in 2016.



Goede tweede is de file op de A15 bij knooppunten Ridderkerk en Gorinchem. De economische schade bedraagt 22,6 miljoen euro, ruim 6 miljoen meer dan het jaar ervoor. De top drie wordt gecompleteerd door de A27, tussen Everdingen en wederom Gorinchem.

Schade

Om de totale kosten van files voor trucks te berekenen hanteert onderzoeksbureau Panteia een vervoerderstarief van 46,74 euro per uur. Vervolgens wordt via verkeersdata van Rijkswaterstaat de exacte schade voor het vrachtvervoer berekend.



Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN) spreekt van ‘schokkende cijfers’. Zeker nu het reistijdverlies door files volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) t/m 2023 met ruim een derde zal toenemen. ,,Als we niks doen, loopt de schade nog veel verder op.”



Beiden willen dat het kabinet de grootste knelpunten versneld aanpakt, zoals de dagelijkse files op de A4. ,,Versnelling is zeer wenselijk. Er is ruimte voor een extra rijstrook, maar die kan nog niet worden benut door budgettaire en procedurele problemen.”



Voor file nummer twee - de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem - liggen plannen klaar, alleen begint het werk pas in 2025. ,,Dat moet sneller.”



