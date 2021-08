DNB: benzine niet per se duurder door klimaatplannen Timmermans

Met DNB heeft hij uitgezocht of de extra uitstootbeprijzing niet schadelijk kan zijn voor de Nederlandse economie. Straks zou nagenoeg de gehele industrie, energie- en transportsector te maken kunnen krijgen met een heffing van 50 euro per ton CO2-uitstoot. Uit de analyse is naar voren gekomen dat de gevolgen hiervan voor Nederland beperkt zijn. ,,De Nederlandse economie kan dit prima hebben en het zorgt voor een gelijker speelveld”, zegt Sleijpen.

Door de extra heffingen wordt het in heel Europa duurder om te produceren. In Nederland lopen de productiekosten waarschijnlijk een fractie meer op dan het Europese gemiddelde, maar beduidend minder dan in Centraal- en Oost-Europa waar nu nog veel met energie uit kolen wordt gewerkt. Wel wijst de DNB’er erop dat de Nederlandse binnenvaart en luchtvaart nu in feite nog gratis CO2-rechten hebben. Zij zullen het dus wel gaan voelen. ,,Er gaan bedrijven zijn die hier last van krijgen. Dat is zeker. Maar dat is in zekere zin ook de bedoeling.”