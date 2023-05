DNB-president Knot waarschuwt voor hogere lonen: ‘Met zulke looneisen blijft de inflatie hardnekkig’

Wat vinden we belangrijker, behoud van koopkracht, of behoud van onze baan. Voor die ongemakkelijke keuze komen we misschien te staan, waarschuwde Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. De vakbonden vinden dat onzin.