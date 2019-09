Doek valt ook voor Duitse dochter Thomas Cook, toekomst Nederlandse tak nog ongewis

Het moederbedrijf en de Britse tak van Thomas Cook gingen maandag al kopje onder. De dochters op het Europese vasteland zijn sindsdien naarstig op zoek naar mogelijkheden om zelfstandig verder te kunnen. Tot dusver is alleen de Scandinavische tak hierin geslaagd.



De Duitse dochter had bij de regering aangeklopt voor een overbruggingskrediet, maar die kwam niet over de brug. In Duitsland is het bedrijf bekend als Thomas Cook, Neckermann Reisen, Air Marin, Öger Tours én Bucher Reisen. Met die reisorganisaties zijn momenteel 140.000 Duitsers op reis. De luchtvaartmaatschappij Condor, waar Thomas Cook een minderheidsbelang in had, kreeg wel een steunbedrag van de staat van 380 miljoen euro.