Doek valt voor kledingwinkelketen Didi

Sony verrast met zelfrijden­de auto

15:50 Elektronicagigant Sony heeft op de CES-beurs in Las Vegas het conceptmodel van een elektrische, zelfrijdende auto gepresenteerd. Deze Sony Vision-S zit propvol slimme snufjes waarmee de Japanse elektronicafabrikant wil laten zien wat hij in zijn mars heeft. Het is nog de vraag of de auto ooit op de markt komt.