Donald Duck blijft ‘gewoon’ op de mat vallen

Vier dagen werken, vijf betaald krijgen: werkt dat ook in Nederland?

8:00 Het Nieuw-Zeelandse bedrijf Perpetual Guardian werd begin 2018 wereldnieuws. Voor hetzelfde loon mochten werknemers vier dagen werken in plaats van vijf. Een jaar later wil het bedrijf niet meer anders. Zou een vierdaagse werkweek ook iets zijn voor Nederlandse bedrijven? Hike One in Amsterdam ziet er wel wat in.