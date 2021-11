Door zelfscankassa’s zijn mijn boodschappen niet goedkoper geworden

‘Aantal brievenbusfirma’s nog altijd groot en dat is nadelig voor Nederland’

Het aantal brievenbusfirma’s in Nederland is nog altijd groot. Eerder genomen maatregelen hebben nog niet geleid tot een duidelijke afname en dat is nadelig voor Nederland: ze leveren de economie weinig op en beschadigen onze reputatie. Ook benadelen ze ontwikkelingslanden onevenredig door verlies aan belastingopbrengsten.

22 november