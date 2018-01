Drama voor Nederlandse vissers: Brussel verbiedt pulsvisserij

Volgens de sector in Nederland en ook de Europese Commissie is de pulsvisserij milieuvriendelijker dan de traditionele vangstmethode. Daarbij worden zware netten met kettingen over de bodem gesleept, wat schade oplevert aan de bodem en op de bodem levende organismen als krabben en zeesterren. Er is ook meer bijvangst.



Experimenten met pulsvisserij - kleine stroomstootjes die de platvis (tong) vanzelf de netten injaagt – is ook milieuvriendelijker omdat de schepen bijna 50 procent minder brandstof nodig hebben en dus ook minder CO2-uitstoot veroorzaken. De meeste Nederlandse Parlementsleden steunden de pulsvisserij omdat werkgelegenheid, innovatie en milieubelangen hier samen kwamen.



,,Dit gaat totaal in tegen de trend naar meer milieuvriendelijkheid: deze techniek bespaart juist de bodem en brandstof. De inperking ondermijnt innovatie en het vertrouwen in de EU. Een slag in het gezicht van nuchter verstand en visserij”, zegt Schreijer-Pierik. ,,Het is nu aan minister Carola Schouten en de Europese Commissie om te redden wat er nog te redden valt.”