Drammerig milieubeleid kan nieuwe zwartepietendiscussie worden

Waarom is klagen over het weer altijd zo’n fijne bezigheid? Omdat er nooit een stemmetje in je oor fluistert dat je schuld hebt aan het weer. Het weer, dat is nou echt iets wat je overkomt. De extreme droogte deze zomer, de overstromingen in het voorjaar en de veel te warme herfst, je kunt er al je frustratie uit je eigen leven in kwijt.