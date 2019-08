Drie keukenbedrijven krijgen samen miljoen euro boete voor misleiden consumenten

Aanvankelijk was de boete de helft lager maar omdat twee van de drie bedrijven een onderzoek zouden hebben belemmerd, is de boete in die gevallen verdubbeld. De keukenbedrijven vechten de boete aan.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM, spreekt van misleiding. ,,Daar treden we hard tegen op, want die werkwijze verstoort het vertrouwen in markten. En zonder vertrouwen draait de economie niet. Op de beurs ondertekenden de consumenten een formulier om in aanmerking te komen voor de speciale beurskorting. Het formulier wekte de suggestie dat zij ook verplicht waren een keuken te kopen terwijl dat helemaal niet hoefde.”

Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent zijn onderdeel van hetzelfde concern, DMG Keukens. Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat zij de illegale werkwijze tussen 2015 en 2017 hanteerden op beurzen zoals de 50+ beurs, de VT Wonen-beurs en de Huishoudbeurs. Volgens de ACM leek het gewraakte formulier op een koopovereenkomst. Zo stond er in dat het om een koopovereenkomst ging, werd er een prijs genoemd en werden betalingsvoorwaarden vermeld. Er stond ook in dat de consument 30 procent moest betalen als zou worden afgezien van de koop. ,,Alles was erop gericht om de consument de indruk te geven dat ze een keuken hadden gekocht, terwijl in werkelijkheid de consument tot niets verplicht was en het slechts om een niet-bindend aanbod ging.”

Belemmering

Voor de misleidende handelspraktijken krijgt Brugman een boete van 250.000 euro. Mandemakers en Keukenconcurrent krijgen elk een boete van 375.000 euro. Volgens de ACM hebben medewerkers van Mandemakers en Keukenconcurrent het onderzoek belemmerd. Inspecteurs mochten geen vragen aan medewerkers stellen om de onderste steen boven te krijgen. ,,Iedereen is verplicht mee te werken aan onderzoek van de ACM en vragen te beantwoorden”, benadrukt de waakhond.

De drie bedrijven zijn het niet eens met de boetes en gaan in beroep. ,,Laten we duidelijk zijn: als wij in strijd met de wet zouden hebben gehandeld, zouden wij een boete accepteren. In dit geval delen wij niet de mening van de ACM en vinden wij de opgelegde boetes, ook als we wel tegen de wet in zouden hebben gehandeld, buiten iedere proportie”, reageert Robert Coppens, directeur DMG Keukens, het moederbedrijf van de drie keukenbedrijven.

Volgens Coppens is er van belemmering van het ACM-onderzoek geen sprake geweest: alle bedrijven hebben volledig meegewerkt en alle gevraagde informatie verstrekt. Ook benadrukt hij dat de bedrijven nooit klachten hebben gekregen van consumenten en dat de gewraakte documenten zijn aangepast na opmerkingen van de consumentenautoriteit.